Ковалева (Воробьев) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковалева (Воробьев) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Воробьев Андрей Никитович

Мать: Воробьева Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сергиев Посад
Рождение ребёнка
11.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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