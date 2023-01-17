Ковалева (Воробьев) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Сергиев Посад
Рождение ребёнка
11.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно