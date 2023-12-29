Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1844

Муж: Свешников Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
1845

Сын: Свешников Иван Михайлович

Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
1848

Сын: Свешников Ефим Михайлович

Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович

Рождение ребёнка
20.06.1850

Сын: Свешников Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович

Смерть
После 1885

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