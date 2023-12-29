Свешникова (Свешникова) Авдотья Федосеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1844
Рождение ребёнка
1845
Сын: Свешников Иван Михайлович
Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
1848
Сын: Свешников Ефим Михайлович
Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович
Рождение ребёнка
20.06.1850
Сын: Свешников Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Свешников Михаил Тихонович
Смерть
После 1885