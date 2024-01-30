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Шелайкин Василий Демьянович

Место рождения

Шелаево, Валуйский, Белгородская область

Дата рождения

02.01.1924

Дата смерти

03.01.1988

Пол

Мужской

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шелайкина Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шелайкин Николай Васильевич

Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ханина (Шелайкина) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Бракосочетание
Около 1945

Жена: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна

Шелаево, Валуйский, Белгородская область
Смерть
03.01.1988
Шелаево, Валуйский, Белгородская область

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