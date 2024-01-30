Шелайкин Василий Демьянович
Место рождения
Дата рождения02.01.1924
Дата смерти03.01.1988
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шелайкина Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шелайкин Николай Васильевич
Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ханина (Шелайкина) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Шелайкина (Рощупкина) Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Около 1945
Смерть
03.01.1988