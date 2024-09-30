Матикайнен (Ячменёва) Галина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матикайнен (Ячменёва) Галина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.04.1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1939 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матикайнен Виктор Александрович

Рождение ребёнка
18.06.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Александрович

Смерть
Неизвестно

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