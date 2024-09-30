Матикайнен (Ячменёва) Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.04.1939
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1939
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матикайнен Виктор Александрович
Смерть
Неизвестно