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Янкин Геннадий Леонтьевич
Янкин Геннадий Леонтьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1936
Дата смерти
2010
Пол
Мужской
Отец
Янкин Леонтий
Мать
Янкина Пелагея
Дети
Не указаны
Добавил:
ПЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Отец:
Янкин Леонтий
Мать:
Янкина Пелагея
Смерть
2010
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