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Платонов Геннадий Иванович

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Место рождения

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область

Дата рождения

27.02.1930

Дата смерти

02.03.2022

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1901 г.р.

Жена

1928 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1930

Отец: Платонов Иван Александрович

Мать: Корнатовская Лидия Иосифовна

Старый Оскол, Старооскольский, Белгородская область
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Бракосочетание
30.08.1956

Жена: Зазулина Лидия Васильевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
25.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Зазулина Лидия Васильевна

Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Смерть
02.03.2022
Саранск, Саранск, Республика Мордовия
Причина смерти: COVID-19?
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