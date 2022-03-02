Платонов Геннадий Иванович
Место рождения
Дата рождения27.02.1930
Дата смерти02.03.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1930
Свидетельство о рождении Платонов Г.И. Старо-Оскольский уездный ЗАГС №38
Бракосочетание
30.08.1956
Рождение ребёнка
25.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зазулина Лидия Васильевна
Смерть
02.03.2022
Причина смерти: COVID-19?