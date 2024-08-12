Михеева (--) Дарья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева (--) Дарья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1883 г.р.

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Иван Васильевич

Рождение ребёнка
24.12.1900

Сын: Михеев Василий Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Васильевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
05.03.1904

Сын: Михеев Аркадий Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Васильевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1904 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3348]
Рождение ребёнка
02.10.1907

Сын: Михеев Назар Иванович

Отец ребёнка: Михеев Иван Яковлевич

Черемшанка, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Спирино за 1907 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3352]
Смерть
Неизвестно

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