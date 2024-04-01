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Банщикова Параскева Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

После 1801

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1764

Дочь: (Банщикова) Анна Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1767

Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
10.11.1769

Дочь: (Банщикова) Екатерина Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
Около 1770

Дочь: Кирьянова (Банщикова) Васса Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1771

Сын: Банщиков Василий Казак Р. Плосского Максимов

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
Около 1774

Дочь: (Банщикова) Наталья Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Рождение ребёнка
25.07.1780

Дочь: Утрашникова (Банщикова) Марфа Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Плоское, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.03.1783

Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов

Смерть
После 1801

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