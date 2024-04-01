Банщикова Параскева Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиПосле 1801
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1764
Дочь: (Банщикова) Анна Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1767
Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
10.11.1769
Дочь: (Банщикова) Екатерина Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1770
Дочь: Кирьянова (Банщикова) Васса Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
Около 1771
Рождение ребёнка
Около 1774
Дочь: (Банщикова) Наталья Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
25.07.1780
Дочь: Утрашникова (Банщикова) Марфа Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Рождение ребёнка
01.03.1783
Дочь: (Банщикова) Евдокия Максимова
Отец ребёнка: Банщиков Максим Казак Р. Плосского Иванов
Смерть
После 1801