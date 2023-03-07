Соломахина (Грушина) Авдотья Копавна
Место рождения
Дата рождения16.02.1847
Дата смерти03.08.1918
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1847
в метриках Евдокия Кононовна
Бракосочетание
25.10.1864
Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
14.09.1865
Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
28.12.1866
Сын: Соломахин Георгий Андреевич
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
мать Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
01.10.1869
Дочь: Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
24.06.1873
Дочь: Евдокимия Андреевна
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Соломахин Федор Андреевич
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1878
Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
После 01.01.1882
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
22.06.1891
Дочь: Агрипина Андреевна
Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич
Смерть
03.08.1918