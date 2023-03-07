Соломахина (Грушина) Авдотья Копавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломахина (Грушина) Авдотья Копавна

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Место рождения

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

16.02.1847

Дата смерти

03.08.1918

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1847

Отец: Грушин Конон Семенович

Мать: Грушина Елизавета Захаровна

Изосимово, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
в метриках Евдокия Кононовна
Бракосочетание
25.10.1864

Муж: Соломахин Андрей Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
14.09.1865

Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.12.1866

Сын: Соломахин Георгий Андреевич

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
мать Евдокия Кононовна
Рождение ребёнка
01.10.1869

Дочь: Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
24.06.1873

Дочь: Евдокимия Андреевна

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
1873

Сын: Соломахин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Рождение ребёнка
После 01.01.1878

Сын: Соломахин Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1882

Сын: Соломахин Петр Андреевич

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
22.06.1891

Дочь: Агрипина Андреевна

Отец ребёнка: Соломахин Андрей Яковлевич

Смерть
03.08.1918
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