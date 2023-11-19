Наседкина (Наседкина) Степанида Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наседкина (Наседкина) Степанида Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1909

Муж: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.

Дочь: (Наседкина) Феоктиста Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.

Сын: Наседкин Павел Федорович

Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
07.04.1916 ст.

Сын: Наседкин Федор Федорович

Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
02.05.1918

Дочь: (Наседкина) Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
06.03.1921

Дочь: (Наседкина) Анна Федоровна

Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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