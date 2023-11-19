Наседкина (Наседкина) Степанида Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1909
Рождение ребёнка
22.07.1910 ст.
Дочь: (Наседкина) Феоктиста Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
02.03.1912 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
07.04.1916 ст.
Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
02.05.1918
Дочь: (Наседкина) Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович
Рождение ребёнка
06.03.1921
Дочь: (Наседкина) Анна Федоровна
Отец ребёнка: Наседкин Федор Ефимович
Смерть
Неизвестно