Бабайлова Зинаида
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хасаншина Ольга Юрьевна
Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно