Бабайлова Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабайлова Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хасаншина Ольга Юрьевна

Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайлов Андрей Юрьевич

Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабайлов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Бабайлов Юрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабайлов Юрий Иванович

Смерть
Неизвестно
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