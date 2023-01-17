Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.03.1965
Дочь: Чигвинцева Валентина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузменых Татьяна Александровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно
поселок Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, Россия