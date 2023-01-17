Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швецова (Куприянова) Зина Спиридоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Куприянов Спиридон Матвеевич

Мать: Сухопарова Анастасия Михайловна

Рождение ребёнка
15.03.1965

Дочь: Чигвинцева Валентина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузменых Татьяна Александровна

Отец ребёнка: не указан

Верхняя Синячиха, Алапаевское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
поселок Верхняя Синячиха, Алапаевский район, Свердловская область, Россия
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