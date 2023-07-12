Анастасия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смерти1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1882
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Евфросиния Максимовна
Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Параскева Максимовна
Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич
Смерть
1900