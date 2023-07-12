Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1882

Муж: Кожанов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1883

Дочь: Евфросиния Максимовна

Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Параскева Максимовна

Отец ребёнка: Кожанов Максим Яковлевич

Смерть
1900
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