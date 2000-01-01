Белоусов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусов Максим

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1912

Сын: Белоусов Василий Максимович

Мать ребёнка: Белоусова Екатерина

д. Белоусовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белоусова Екатерина

Место жительства
Неизвестно
д. Белоусовка
Смерть
Неизвестно
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