Михайлова Марина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сарайкин Иван Фомич
Скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сарайкин Иван Фомич
Смерть
Неизвестно