Акилина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Савельевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Степан Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Филипп Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Иван Арефьевич

Отец ребёнка: Арефий Семенович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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