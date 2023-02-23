Акилина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Степан Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Семенович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Филипп Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Семенович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Иван Арефьевич
Отец ребёнка: Арефий Семенович
Смерть
Неизвестно