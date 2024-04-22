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Наталья Николаевна

Место рождения

Софониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1830 г.р.

Дети

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Софониха, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Егорова

Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Авдотья Егорова

Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Рождение ребёнка
1854

Сын: Василий Егоров

Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Рождение ребёнка
1856

Сын: Александр Егоров

Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Агнея Егорова

Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков? Егор (Георгий) Максимов

Смерть
Неизвестно
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