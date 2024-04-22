Наталья Николаевна
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Егорова
Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Авдотья Егорова
Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Василий Егоров
Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
1856
Сын: Александр Егоров
Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Агнея Егорова
Отец ребёнка: Быков? Егор (Георгий) Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно