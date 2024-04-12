Mandel (Lubchansky) Dora
Место рождения
Дата рождения13.10.1890
Дата смерти03.11.1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890
Бракосочетание
20.08.1912
Муж: Israel Hyman
Рождение ребёнка
20.06.1913
Дочь: Gordon Fagie
Отец ребёнка: Israel Hyman
Рождение ребёнка
1916
Сын: Mischa
Отец ребёнка: Israel Hyman
New London, CT United States
Рождение ребёнка
30.04.1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Israel Hyman
Norwich, Connecticut United States
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Israel Hyman
Смерть
03.11.1937
Norwich, CT United States
Похороны
1937
Brothers of Joseph Cemetery