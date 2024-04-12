Mandel (Lubchansky) Dora — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Mandel (Lubchansky) Dora

Место рождения

Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область

Дата рождения

13.10.1890

Дата смерти

03.11.1937

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

1913 г.р.
1916 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область
Бракосочетание
20.08.1912

Муж: Israel Hyman

Рождение ребёнка
20.06.1913

Дочь: Gordon Fagie

Отец ребёнка: Israel Hyman

Рождение ребёнка
1916

Сын: Mischa

Отец ребёнка: Israel Hyman

New London, CT United States
Рождение ребёнка
30.04.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Israel Hyman

Norwich, Connecticut United States
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Israel Hyman

Смерть
03.11.1937
Norwich, CT United States
Похороны
1937
Brothers of Joseph Cemetery
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