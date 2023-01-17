Амелькин Евсей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелькин Евсей Григорьевич

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

1766

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Амелькин Григорий Кондратьев

Мать: ?

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Амелькин Емельян Евсеевич

Мать ребёнка: Татьяна Даниловна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Отдельная Фамилия От Него Дементий

Мать ребёнка: Татьяна Даниловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Даниловна

Смерть
1766
Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
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