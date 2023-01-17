Амелькин Евсей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смерти1766
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Амелькин Григорий Кондратьев
Мать: ?
Рождение ребёнка
1742
Сын: Амелькин Емельян Евсеевич
Мать ребёнка: Татьяна Даниловна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Отдельная Фамилия От Него Дементий
Мать ребёнка: Татьяна Даниловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Даниловна
Смерть
1766