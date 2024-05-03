Лапшинов Михаил Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лапшинов Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: не указана
Воронежская обл., Ведугский р-н, с. Старая Ведуга
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Бельченко (Лапшинова) Наталья Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1916
Сын: Лапшинов Митрофан Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно