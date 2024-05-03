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Лапшинов Михаил Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лапшинов Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лапшинов Петр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Воронежская обл., Ведугский р-н, с. Старая Ведуга
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Бельченко (Лапшинова) Наталья Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1916

Сын: Лапшинов Митрофан Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Старая Ведуга, Семилукский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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