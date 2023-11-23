Подчаевский Яков Иоаннов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1826
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: Иоанн Афанасьев
Мать: неизвестно
Подчаевский Яков Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Иоанна Афанасьевича. С 1788 года по 1793 год обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никольский Дмитрий Яковлев
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Бракосочетание
22.01.1794
Рождение ребёнка
1799
Дочь: (Подчаевская) Ксения Яковлева
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1801
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1805
Дочь: (Подчаевская) Зиновия Яковлева
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Подчаевская) Анна Яковлева
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Рождение ребёнка
1820
Дочь: (Подчаевский) Александра Яковлева
Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева
Смерть
До 1826