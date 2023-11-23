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Подчаевский Яков Иоаннов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1826

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: Иоанн Афанасьев

Мать: неизвестно

Подчаевский Яков Иоаннович (1774 — ?) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Иоанна Афанасьевича. С 1788 года по 1793 год обучался в Ярославской духовной семинарии. В 1794 году р... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никольский Дмитрий Яковлев

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Бракосочетание
22.01.1794

Жена: Подчаевская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1799

Дочь: (Подчаевская) Ксения Яковлева

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1801

Сын: Казанский Павел Яковлев

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Никольский Иоанн Яковлев

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Никольский Иоанн Яковлевич (1803 — 1875) Родился в семье дьякона села Подчай-Городка Любимского уезда Якова Подчаевского. С 1815 года обучался в Любимском приходском училище, а затем — до среднего отд... Показать все
Рождение ребёнка
1805

Дочь: (Подчаевская) Зиновия Яковлева

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Подчаевская) Анна Яковлева

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Рождение ребёнка
1820

Дочь: (Подчаевский) Александра Яковлева

Мать ребёнка: Подчаевская Мария Алексеева

Смерть
До 1826

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