Черная Груня
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Ефременко Яков
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кераси Вера Ивановна
Отец ребёнка: Черный Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черный Иван Иванович
Отец ребёнка: Черный Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черный Иван
Рождение ребёнка
1929
Сын: Черный Илья Иванович
Отец ребёнка: Черный Иван
Рождение ребёнка
1947
Сын: Черный Петр Иванович
Отец ребёнка: Черный Иван
Смерть
Неизвестно