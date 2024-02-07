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Черная Груня

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Ефременко Яков

Мать: Ефременко Лукерия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кераси Вера Ивановна

Отец ребёнка: Черный Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черный Иван Иванович

Отец ребёнка: Черный Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черный Иван

Рождение ребёнка
1929

Сын: Черный Илья Иванович

Отец ребёнка: Черный Иван

Рождение ребёнка
1947

Сын: Черный Петр Иванович

Отец ребёнка: Черный Иван

Смерть
Неизвестно

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