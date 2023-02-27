Рогозин Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Отец: Рогозин Фёдор
Мать: Меланья
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Василиса
Мать ребёнка: Пышнограева? Анастасия Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Пышнограева? Анастасия Ивановна
Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно