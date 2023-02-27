Рогозин Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рогозин Фёдор

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Рогозин Фёдор

Мать: Меланья

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Василиса

Мать ребёнка: Пышнограева? Анастасия Ивановна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Пышнограева? Анастасия Ивановна

Место жительства
1795
Острогожск, Острогожский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пышнограева? Анастасия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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