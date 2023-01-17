Аристов Степан Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти28.08.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1930
Сын: Аристов Владимир Степанович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.1943
Михайловка, Кобелякский уезд, Полтавская губерния
Первичное место захоронения Украинская ССР, Полтавская обл., Котелевский р-н, д. Михайловка, южнее https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3069221