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Аристов Степан Евдокимович

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Место рождения

Раево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1905

Дата смерти

28.08.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Раево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.01.1930

Сын: Аристов Владимир Степанович

Мать ребёнка: не указана

Раево, Давлекановский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аристова Пелагея Петровна

Смерть
28.08.1943
Михайловка, Кобелякский уезд, Полтавская губерния
Первичное место захоронения Украинская ССР, Полтавская обл., Котелевский р-н, д. Михайловка, южнее https://obd-memorial.ru/html/info.htm?id=3069221
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