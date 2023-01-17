Костина (Шлипакова) Галина Алексеевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шлипаков Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1965
Дочь: Макунина Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Василий Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Костин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич
Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно