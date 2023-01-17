Костина (Шлипакова) Галина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костина (Шлипакова) Галина Алексеевна

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Место рождения

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шлипаков Алексей

Мать: не указана

Важины, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
11.08.1965

Дочь: Макунина Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Василий Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Костин Владимир Васильевич

Курпово, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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