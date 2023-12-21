Янушкевич Матрена
Место рожденияМинская губерния
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1895
Сын: Янушкевич Александр Тихонович
Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Анна Тихоновна
Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович
Минская губерния
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Ирина Тихоновна
Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.
Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно