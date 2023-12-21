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Янушкевич Матрена

Место рождения

Минская губерния

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Минская губерния
Рождение ребёнка
1895

Сын: Янушкевич Александр Тихонович

Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович

Минская губерния
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Анна Тихоновна

Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович

Минская губерния
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Ирина Тихоновна

Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1906 ст.

Сын: Янушкевич Пётр Тихонович

Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Янушкевич Тихон Иосифович

Знаменка, Атирская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Янушкевич Тихон Иосифович

Смерть
Неизвестно
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