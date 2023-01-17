Старцева - Орлова Лидия Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева - Орлова Лидия Илларионовна

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Место рождения

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Орлов Илларион Дмитриевич

Мать: Орлова - Климова Любовь Григорьевна

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Старцев Вячеслав Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Старцев Петр Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
09.07.1924

Сын: Старцев Павел Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Старцев Иван Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Старцев Владимир Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.11.1931

Сын: Старцев Александр Малафеевич

Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович

Гора Челпанова, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Малафей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Старцев Малафей Федорович

Смерть
Неизвестно
Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область
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