Старцева - Орлова Лидия Илларионовна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Рождение ребёнка
1920
Сын: Старцев Вячеслав Малафеевич
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Рождение ребёнка
09.07.1924
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Рождение ребёнка
1930
Сын: Старцев Владимир Малафеевич
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Рождение ребёнка
01.11.1931
Сын: Старцев Александр Малафеевич
Отец ребёнка: Старцев Малафей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Солгинский, Вельский муниципальный район, Архангельская область