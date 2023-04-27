Расолько Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Расолько Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассолько) Анна

Мать ребёнка: Расолько Пелагея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рассолько) Татьяна

Мать ребёнка: Расолько Пелагея

Рождение ребёнка
1922

Дочь: (Рассолько) Татьяна

Мать ребёнка: Расолько Пелагея

Рождение ребёнка
26.03.1926

Дочь: Попов (Рассолько) Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Расолько Пелагея

Смерть
1942

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