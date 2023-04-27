Расолько Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассолько) Анна
Мать ребёнка: Расолько Пелагея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рассолько) Татьяна
Мать ребёнка: Расолько Пелагея
Рождение ребёнка
1922
Дочь: (Рассолько) Татьяна
Мать ребёнка: Расолько Пелагея
Рождение ребёнка
26.03.1926
Дочь: Попов (Рассолько) Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Расолько Пелагея
Смерть
1942