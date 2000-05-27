Евдокимов Евгений — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокимов Евгений

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Место рождения

Витебск, Витебская область

Дата рождения

27.05.2000

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.2000

Отец: не указан

Мать: Евдокимова Ирина Вячеславовна

Витебск, Витебская область
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