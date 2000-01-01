Рыжкова (Сухорукова) Галина Степановна
Место рожденияРоссия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Дата рождения22.08.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
22.08.1954
Отец: Рыжков Степан Васильевич
Мать: Анастасия Павловна
Россия, Свердловская область, Талицкий район, д. Черемухово
Рождение ребёнка
1978
Сын: Сухоруков Сергей Александрович
Отец ребёнка: Сухоруков Александр Иванович
Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск