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Жданов Сергей Евгениевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.

Дочь: Жданова Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Жданов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Жданов Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Жданов Борис Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
25.08.1922

Сын: Жданов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Жданов Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Жданова Клавдия Константиновна

Смерть
Неизвестно
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