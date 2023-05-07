Жданов Сергей Евгениевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1913 ст.
Дочь: Жданова Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
1916
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
25.08.1922
Сын: Жданов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Рождение ребёнка
1925
Мать ребёнка: Жданова Клавдия Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно