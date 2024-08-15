Шипиловский Дорофей Алексеевич
Место рожденияТорговижский острожек, д.Чис
Дата рождения1680
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Шипунов Алексей Матфеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Степановна
Рождение ребёнка
1698
Сын: Шипиловский Игнатий Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Шипиловский Григорий Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1720
Сын: Шипиловский Андрей Дорофеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1731
Сын: Шипиловский Иван Дорофеев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно