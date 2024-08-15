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Шипиловский Дорофей Алексеевич

Место рождения

Торговижский острожек, д.Чис

Дата рождения

1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Шипунов Алексей Матфеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья Степановна

Рождение ребёнка
1698

Сын: Шипиловский Игнатий Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Шипиловский Григорий Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1720

Сын: Шипиловский Андрей Дорофеевич

Мать ребёнка: не указана

Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1731

Сын: Шипиловский Иван Дорофеев

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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