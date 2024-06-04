Скрябин Гавриил (Ганка) Емельянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрябин Гавриил (Ганка) Емельянов

Место рождения

дер. Ивашка Ушакова на колодезе, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1672

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1630 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1672

Отец: Скрябин Емельян (Емелка) Андреев

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678

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