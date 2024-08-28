Левтеров Константин Иорданович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Левтеров Иордан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Григорьева Вера
Рождение ребёнка
14.08.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Григорьева Вера
Рождение ребёнка
20.12.1894
Дочь: Левтерова Варавара
Мать ребёнка: Григорьева Вера
Рождение ребёнка
21.10.1897
Сын: Левтеров Димитрий
Мать ребёнка: Григорьева Вера
Смерть
Неизвестно