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Левтеров Константин Иорданович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1894 г.р.
1897 г.р.

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Левтеров Иордан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Григорьева Вера

Рождение ребёнка
14.08.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Григорьева Вера

Рождение ребёнка
20.12.1894

Дочь: Левтерова Варавара

Мать ребёнка: Григорьева Вера

Рождение ребёнка
21.10.1897

Сын: Левтеров Димитрий

Мать ребёнка: Григорьева Вера

Смерть
Неизвестно

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