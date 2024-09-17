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Тряничев Александр Васильевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1779 г.р.

Мать

Вычислено 1788 г.р.

Жена

Вычислено 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Василий Иванович

Мать: Анна Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.02.1853

Жена: Треничева Мария Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
27.10.1862

Сын: Тренин Павел Александрович

Мать ребёнка: Треничева Мария Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 174 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Дочь: (Тряничева) Евфросинья Александровна

Мать ребёнка: Треничева Мария Яковлевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
Неизвестно

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