Тряничев Александр Васильевич
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: Василий Иванович
Мать: Анна Васильевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.02.1853
Рождение ребёнка
27.10.1862
Сын: Тренин Павел Александрович
Мать ребёнка: Треничева Мария Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1915 год | ГАВО Ф.496 Оп.1 Д.19660 Стр.36-105 | 174 | Похозяйственная книга с 1918 год | Книгу заполняли постепенно с 1918 года до 1927 года... Показать все
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Дочь: (Тряничева) Евфросинья Александровна
Мать ребёнка: Треничева Мария Яковлевна
Исповедная ведомость Николаевской Большесиземской церкви за 1885 год | 106
Смерть
Неизвестно