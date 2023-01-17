Субботин Игорь Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСубботин Игорь Анатольевич

Субботин Игорь Анатольевич

avatar

Место рождения

Череповец, город Череповец, Вологодская область

Дата рождения

1970

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.

Копии:
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970

Отец: не указан

Мать: не указана

Череповец, город Череповец, Вологодская область
Место жительства
По 2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Смерть
2006
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close