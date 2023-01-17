Субботин Игорь Анатольевич
Место рождения
Дата рождения1970
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1970
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 2006
Смерть
2006