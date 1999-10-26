Эскин Владимир Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.01.1876
Дата смерти25.10.1950
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1876
Отец: Эскин Айзик (Исаак)
Мать: Эскина Гинда
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: Гильман Ида Владимировна
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Толочин
Рождение ребёнка
15.07.1905
Дочь: Лурье Серафима Владимировна
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
15.04.1907
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
15.07.1910
Дочь: Гильман Любовь Владимировна
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
26.12.1911
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
30.04.1916
Дочь: Исерлис Софья Владимировна
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лурье Серафима Владимировна
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Эскин Гиля
Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Эскин Эсфирь Симоновна
Смерть
25.10.1950
ленинград