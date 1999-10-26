Эскин Владимир Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭскин Владимир Исаакович

Эскин Владимир Исаакович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.01.1876

Дата смерти

25.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1876

Отец: Эскин Айзик (Исаак)

Мать: Эскина Гинда

Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: Гильман Ида Владимировна

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Толочин
Рождение ребёнка
15.07.1905

Дочь: Лурье Серафима Владимировна

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
15.04.1907

Сын: Эскин Иосиф Владимирович

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
15.07.1910

Дочь: Гильман Любовь Владимировна

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
26.12.1911

Сын: Эскин Давид Владимирович

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
30.04.1916

Дочь: Исерлис Софья Владимировна

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лурье Серафима Владимировна

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Эскин Гиля

Мать ребёнка: Эскин Эсфирь Симоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Эскин Эсфирь Симоновна

Смерть
25.10.1950
ленинград
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close