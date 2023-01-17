Гудков Александр Владимирович
Место рождения
Дата рождения20.12.1970
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1970
Рождение ребёнка
22.01.1994
Дочь: Гудкова Мария Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.2003
Дочь: Гудкова Дарья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
17.11.2011
Сын: Гудков Иван Александрович
Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
05.12.2016
Сын: Гудков Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно