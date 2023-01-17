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Гудков Александр Владимирович

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Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1970

Отец: Гудков Владимир Александрович

Мать: Гудкова Любовь Петровна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.01.1994

Дочь: Гудкова Мария Александровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.07.2003

Дочь: Гудкова Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.11.2011

Сын: Гудков Иван Александрович

Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.12.2016

Сын: Гудков Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Гудкова Татьяна Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гудкова Татьяна Владимировна

Вологда, город Вологда, Вологодская область
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