Федорова Мария Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Поликарпов Василий
Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.
Сын: Авилов Тимофей Трофимович
Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.
Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов
Смерть
Неизвестно