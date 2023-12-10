Федорова Мария Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедорова Мария Васильева

Федорова Мария Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Поликарпов Василий

Мать: Поликарпова Зеновея Алексеева

Рождение ребёнка
20.10.1879 ст.

Сын: Авилов Тимофей Трофимович

Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
24.05.1886 ст.

Сын: Авилов Никита Трофимович

Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авилов Демьян Трофимович

Отец ребёнка: Федоров Трофим Иванов

Скобелевка, Староюрьевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close