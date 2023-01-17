Неклюдова Серафима Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неклюдова Серафима Ивановна

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Место рождения

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Неклюдова Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Неклюдова Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1826

Сын: Неклюдов Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1829

Сын: Неклюдов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич

Васильевский-Едский, Вологодский уезд, Вологодская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Неклюдов Алексей Васильевич

Смерть
Неизвестно
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