Неклюдова Серафима Ивановна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Неклюдова Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Неклюдова Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1826
Сын: Неклюдов Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Неклюдов Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно