Черных Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
С 23.11.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Ефрейтор Призван 23.11.1943 года Бурлинским РВК Бурлинского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР. С 15.08.1944 года по 10.10.1944 года в звании рядовог... Показать все
Смерть
Неизвестно