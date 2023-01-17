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Черных Иван Маркович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 23.11.1943
Род войск: Пехота Воинское звание: Ефрейтор Призван 23.11.1943 года Бурлинским РВК Бурлинского района Западно-Казахстанской области Казахской ССР. С 15.08.1944 года по 10.10.1944 года в звании рядовог... Показать все
Смерть
Неизвестно
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