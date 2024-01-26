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Рудников Игорь Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975

Отец: Рудников Михаил Григорьевич

Мать: Рудникова (Юдина) Любовь Фёдоровна

Бракосочетание
25.11.1995

Жена: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
11.09.2000

Сын: Рудников Ярослав Игоревич

Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
09.04.2004

Дочь: Рудникова Анжелика Игоревна

Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

Рождение ребёнка
13.01.2011

Сын: Рудников Станислав Игоревич

Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна

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