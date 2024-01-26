Рудников Игорь Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1975
Бракосочетание
25.11.1995
Рождение ребёнка
11.09.2000
Сын: Рудников Ярослав Игоревич
Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
09.04.2004
Дочь: Рудникова Анжелика Игоревна
Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна
Рождение ребёнка
13.01.2011
Сын: Рудников Станислав Игоревич
Мать ребёнка: Рудникова (Крылова) Светлана Григорьевна