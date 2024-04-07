Прасковья Гордеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Гордеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савелий Миронов

Рождение ребёнка
1786

Дочь: Прасковья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Миронов

Седельникова, Раменская волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Макрида Савельева

Отец ребёнка: Савелий Миронов

Седельникова, Раменская волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Марфа Савельева

Отец ребёнка: Савелий Миронов

Седельникова, Раменская волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Марья Савельева

Отец ребёнка: Савелий Миронов

Седельникова, Раменская волость, Новоторжский уезд
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Марина Савельева

Отец ребёнка: Савелий Миронов

Седельникова, Раменская волость, Новоторжский уезд
Смерть
Неизвестно

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