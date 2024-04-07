Прасковья Гордеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савелий Миронов
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Прасковья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Миронов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Макрида Савельева
Отец ребёнка: Савелий Миронов
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Марфа Савельева
Отец ребёнка: Савелий Миронов
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Марья Савельева
Отец ребёнка: Савелий Миронов
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Марина Савельева
Отец ребёнка: Савелий Миронов
Смерть
Неизвестно