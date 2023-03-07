Тронина Екатерина Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1782
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1770
Отец ребёнка: Тронин Яков Филимонов
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Тронин Константин Яковлев
Отец ребёнка: Тронин Яков Филимонов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1782