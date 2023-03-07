Тронина Екатерина Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тронина Екатерина Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1782

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1745 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Тронин Терентий Яковлев

Отец ребёнка: Тронин Яков Филимонов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Тронин Константин Яковлев

Отец ребёнка: Тронин Яков Филимонов

Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тронин Яков Филимонов

Работа или профессия
Неизвестно
поповская жена
Место жительства
Неизвестно
Дебесы, Дебесский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
После 1782
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