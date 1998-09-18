Вульф Яков Яковлевич
Место рождения
Дата рождения23.12.1923
Дата смерти18.09.1998
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923
Отец: Вульф Якоб Егорович
Мать: Вульф Мария Яковлевна
Эмиграция
1941
Бракосочетание
17.12.1947
Рождение ребёнка
01.05.1950
Дочь: (Неганова) Тамара Яковлевна
Мать ребёнка: (Неганова) Зоя Поликарповна
Рождение ребёнка
03.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Неганова) Зоя Поликарповна
Смерть
18.09.1998