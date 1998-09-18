Вульф Яков Яковлевич 23.12.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Вульф Яков Яковлевич

Место рождения

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

23.12.1923

Дата смерти

18.09.1998

Пол

Мужской

Добавил:

БО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1923

Отец: Вульф Якоб Егорович

Мать: Вульф Мария Яковлевна

Тарлыковка, Ровенский муниципальный район, Саратовская область
Эмиграция
1941
Бракосочетание
17.12.1947

Жена: (Неганова) Зоя Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.05.1950

Дочь: (Неганова) Тамара Яковлевна

Мать ребёнка: (Неганова) Зоя Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Неганова) Зоя Поликарповна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
18.09.1998
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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