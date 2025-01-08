Ряжский Юрий Олегович
Место рожденияМосква, , , СССР
Дата рождения30.09.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1967
Москва, , , СССР
Образование
Неизвестно
Международное отделение факультета журналистики МГУ
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.12.1993
Москва, , , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1996
Мать ребёнка: Ряжская (Врагова) Наталия Вячеславовна
Москва, Замоскворецкий отдел ЗАГС, , Россия