Ряжский Юрий Олегович 30.09.1967 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ряжский Юрий Олегович

Место рождения

Москва, , , СССР

Дата рождения

30.09.1967

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1967

Отец: Ряжский Олег Юрьевич

Мать: Мухамедова Дильбар Музафаровна

Москва, , , СССР
Образование
Неизвестно
Международное отделение факультета журналистики МГУ
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
18.12.1993

Жена: Ряжская (Врагова) Наталия Вячеславовна

Москва, , , СССР
Рождение ребёнка
09.07.1996

Сын: Ряжский Максим Юрьевич

Мать ребёнка: Ряжская (Врагова) Наталия Вячеславовна

Москва, Замоскворецкий отдел ЗАГС, , Россия

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