(Мясникова) Анна Иванова
Место рождения
Дата рождения01.12.1906 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1906 ст.
Отец: Мясников Иван Никитин
Мать: Мясникова Анна Иванова
Крещение
03.12.1906 ст.
Останково, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Новых Челнов крестьянский сын Стефан Никитин Мясников, той же деревни крестьянская жена Татьяна Матвеева Мясникова
Смерть
Неизвестно