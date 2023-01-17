Козич (Виноградова) Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозич (Виноградова) Александра Михайловна

Козич (Виноградова) Александра Михайловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ященя Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Козич Алексей Павлович

Большаково, Славский, Калининградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пасынкова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Козич Алексей Павлович

Большаково, Славский, Калининградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козич Алексей Павлович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close