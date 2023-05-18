(Иванова) Анисия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.01.1902
Рождение ребёнка
06.12.1904
Сын: Комисаренков Николай Павлович
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Рождение ребёнка
27.12.1905
Сын: Комисаренков Никанор Павлович
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Рождение ребёнка
15.04.1908
Сын: Комисаренков Георгий Павлович
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Рождение ребёнка
22.03.1910
Сын: Комисаренков Степан Павлович
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Рождение ребёнка
25.05.1912
Дочь: Феодосия Павловна
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Рождение ребёнка
09.09.1920
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович
Смерть
Неизвестно