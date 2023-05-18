(Иванова) Анисия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Иванова) Анисия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1902

Муж: Комисаренков Павел Владимирович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.12.1904

Сын: Комисаренков Николай Павлович

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Рождение ребёнка
27.12.1905

Сын: Комисаренков Никанор Павлович

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
15.04.1908

Сын: Комисаренков Георгий Павлович

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Рождение ребёнка
22.03.1910

Сын: Комисаренков Степан Павлович

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1912

Дочь: Феодосия Павловна

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
09.09.1920

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Комисаренков Павел Владимирович

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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