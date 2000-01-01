Перелетов Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перелетов Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перелетов Николай

Мать: Перелетова Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перелетова Елена Николаевна

Мать ребёнка: Перелетова Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Перелетова Наталья Николаевна

Мать ребёнка: Перелетова Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перелетова Любовь

Смерть
Неизвестно
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